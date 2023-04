Ukraina armee infooperatsioonide juht: Venemaa mängib sõjaväsimuse peale

Venemaa psühholoogilised ja infooperatsioonid pole nii arenenud, kui me ootasime, sõnas Sasko, kes juhib Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni üksust. «Mingeid erilisi uusi meetodeid ma ei näe. Me teame nende töö põhimõtteid juba 2014. aastast,» ütles Sasko, viidates sõja algusele Ida-Ukraina pärast.

«Praegu on näha, et nad üritavad mängida sõjaväsimusele,» lisas Sasko. «See on loomulik, et mida kauem sõda kestab, seda suurem väsimus tekib. Mäng käib Venemaa poolelt kurnamisele, ka infosõjas.»