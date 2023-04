«See, et see üritus toimus, oli poliitiline sümbolakt, sest aastaid ei ole see komisjon Ungari vastuseisu tõttu kogunenud,» sõnas Reinsalu. «Arvan, et see mõjutas teatud psühholoogilist paradigmat ootusteks, et NATO-Ukraina Komisjon püsivalt tööle hakkaks ja toimuks ka Vilniuse tippkohtumise järel.»