USA kohus jättis jõusse Peruu ekspresidendi Toledo väljaandmisotsuse

Peruu võimud süüdistavad 77-aastast endist riigipead selles, et ta sai Brasiilia ehitusfirmalt Odebrecht riigihangete eest 20 miljonit dollarit.

Ekspresident on üks neist Peruu endistest riigipeadest, kelle kohtumenetlus on käimas või kes on juba korruptsioonis süüdi mõistetud.