FT: Ukrainal on valmidus Krimmi tuleviku üle läbirääkimisi pidada

«Kui me saavutame oma strateegilsed eesmärgid ja jõuame Krimmi administratiivse piirini, oleme valmis avama [diplomaatilise kanali], et seda küsimust arutada», selgitas Sõbiha Financial Timesile antud intervjuus, lisades, et see ei tähenda, et nad välistavad [Krimmi] sõjaliste vahenditega vabastamise.

Financial Timesi sõnul on tegemist «kõige selgemalt väljendunud huviga läbirääkimiste vastu» pärast kõneluste katkestamist eelmise aasta aprillis.

«Sõbiha märkused võivad rahustada lääne poliitikuid, kes on skeptilised Ukraina võime suhtes poolsaar tagasi nõuda ja muretsevad, et igasugune katse seda sõjaliselt teha võib viia president Vladimir Putini agressiooni eskaleerumiseni, võimalik, et tuumarelvadega,» selgitas ajaleht.

Seni on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi välistanud rahuläbirääkimised, kuni Vene väed ei ole lahkunud kogu Ukrainast, sealhulgas Krimmist. Sõbiha on veterandiplomaat, kes keskendub presidendi kantseleis välispoliitikale ja on olnud Zelenski kõrval sõja võtmehetkedel. «Ta ütles, et president ja tema abilised räägivad nüüd konkreetselt Krimmist, kuna Ukraina armee läheneb vastupealetungi alustamisele territooriumi tagasivõitmiseks.»

Venemaa Föderatsioon annekteeris Krimmi poolsaare 2014. aastal ja seal asub ka Venemaa Musta mere laevastik. Hiljutised satelliidipildid näitavad, et Venemaa jätkab sõjaliste kindlustuste rajamist Krimmis enne Ukraina kavandatud vasturünnakut.