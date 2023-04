TÖÖREISILT LEFORTOVOSSE ⟩ 200 Vene aktivisti nõuavad Ameerika ajakirjaniku vabastamist

Teisipäeval ilmunud kirjas väljendati sügavat muret Gershkovichi vastu esitatud süüdistuste osas. Vene aktivistid märkisid oma pöördumises, et need on «mõistusevastased ja ebaõiglased» ning Vene Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) ootab lihtsalt, et välismaailm võtaks nende väiteid tõe pähe mingeid küsimusi esitamata.