Rootsi uurimine: eeldatavalt oli Nord Streami rünnakus mõnel riigil otsene roll

«See on raske juhtum, keeruline juhtum,» ütles Ljungqvist AFP-le ja rõhutas, et kuriteopaik asub Läänemeres 80 meetri sügavuses.

Prokurör lisas, et sabotaaži korraldajad pidid tegema seda teadmisega, et jätavad endast jäljed. «Meie peamine oletus on, et selle taga on mõni riik,» ütles Ljungqvist.