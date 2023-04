Arstid teatasid täna, et 86-aastasel Berlusconil on leukeemia ja kopsupõletik. Eile toimetati endine valitsusjuht hingamisraskuste tõttu intensiivravile.

«Berlusconi on praegu hospitaliseeritud intensiivravis kopsupõletiku raviks,» teatasid Milano San Raffaele haigla arstid avalduses, lisades, et Berlusconil on ka krooniline müeloidne leukeemia, mis on teatud verevähi vorm.