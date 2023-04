AK ⟩ Soome parlamendivalimised: uks paremale lahti

Rahvasaadikute kohtadeks muudetuna on tulemus selge ja kergesti kujutletav: valitsusparteid kaotasid 17 kohta ja parempoolsed opositsiooniparteid – Koonderakond ja Põlissoomlased – võitsid samavõrra. Kui kohti on 200, ei paista muutus dramaatilisena – ja toetusprotsentides paistavad muutused veelgi väiksemad. Siiski on Soome poliitilisel mänguväljakul paigast liikunud mandrilaamad, võimalik, et tagasipöördumatul kombel.