AK ⟩ Kümnes või üheteistkümnes president Lätis?

Teisi kandidaate peale ametis oleva presidendi pole veel ametlikult esitatud, sest seimi presiidium otsustas, et presidendikandidaatide esitamine peab toimuma 9.–13. maini. Kuna erakonnad mängivad oma mängu, on lahti läinud traditsiooniline nurisemine Läti meediamaastikul, kus ühelt poolt paneb opositsioonipoliitik S. Ābrama ette presidendi institutsioonist loobuda ja teiselt poolt esinevad konservatiivse tiiva poliitikud, kes aastaid on toetanud kõva käe poliitikat ja presidendi otsevalimisi. Praeguseks on presidendivalimisteni jäänud vähem kui kaks kuud, seega tuleks heita pilk valimistele võrdleva poliitika vaatepunktist.