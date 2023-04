Dokumente on levitatud Twitteris ja Telegramis ning väidetavalt sisaldavad need kaarte, tabeleid ja üksikasju relvatarnete, pataljoni tugevust ja muu tundliku teabe kohta, väitis New York Times. Dokumendid ei sisalda konkreetseid lahinguplaane, näiteks seda, kuidas, millal ja kus Ukraina kavatseb alustada oma pealetungi, mis Ameerika ametnike sõnul on tõenäoliselt tulemas järgmise kuu jooksul.