INTERVJUU ⟩ Herem: ohtlikkuselt sarnaneb uus Iraagi-missioon Malile

Mis on praegusel hinnangul põhilised ohud ja riskid, milleks valmis ollakse?

Tundub, et praegu on põhiline rünnakute oht kaitstavatele isikutele. See peamiselt on toimunud käsitulirelvadega, mingil määral ka droonidega nagu kaasaegne sõjapidamine ette näeb.

IEDede (isevalmistatud lõhkekehade, E.K.) oht on seal praegu väga madal. See piirkond ise, Erbili linn, oli siis, kui ISIS oli väga aktiivne ja kontrollis suuri maa-alasid, kurdide kontrolli all lõpuni. Selles alas ei ole ISIS kunagi mingit kontrolli saavutanud ja tema mõju seal ei ole väga suur.

Pigem ütleme nii: kahtlemata on seal ohtlik, ohtlikum kui Tallinna-Tartu maanteel, aga ei ole võrreldav ohuga, mis oli Iraagis üle kümne aasta tagasi, kui me seal jalaväerühmaga olime.

Te olete ise teeninud Iraagis. Kas sellest on teie jaoks – arvestades, kui palju aega on mööda läinud – mingit vahet, et te saadate kaitseväelased riiki, kus olete ise teeninud?

Vist ei ole. See julgeolekukeskkond oli ka palju erinev [võrreldes toonasega].

Kuigi mingis mõttes tulevad mingid asjad rohkem meelde. Aga ma arvan, et sellel ei ole erilist tähtsust.

Mis tuleb meelde?

Selline lootusetu värk. Sa ikkagi ootad, et see riik ja rahvas saaks ise ükskord hakkama. Aga saad ka aru, et kuni nad hakkama ei saa, pead seal olema, sest ilma meie seal olemiseta oleks olukord veel hullem.