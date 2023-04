«Me leppisime kokku, et piirame ja peatame esialgu ekspordi Poola,» ütles Telus pärast kohtumist oma Ukraina kolleegiga. «Transiit on lubatud, kuid seda jälgitakse tähelepanelikult mõlemas riigis, et Ukraina teravili ei jääks Poola,» lisas ta.