Iisraeli ja Palestiina konfliktidest haaratud aasta

Viha Iisraeli võimude haarangu suhtes Al-Aqsa mošees on levinud Gaza sektorisse ja Lõuna-Liibanoni, kus asuvaid sihtmärke Iisrael reede varahommikul pommitas. Päev varem korraldati Iisraeli pihta üle piiri raketirünnakute turmtuli.

Vastuseks rünnakutele korraldas Iisrael 2022. aastal üle 2000 haarangu okupeeritud Läänekaldal, võttes sihikule Jenini ja Nabluse, mis on palestiina võitlejate kantsid.

11. mail 2022 lasti maha Al Jazeera ajakirjanik Shireen Abu Akleh, kes kajastas kokkupõrkeid Iisraeli armee ja Jenini võitlejate vahel. Iisrael on tunnistanud, et ajakirjanik suri tõenäoliselt Iisraeli vägede kuuli tõttu.

5. augustil 2022. korraldas Iisrael kolmepäevase suurtüki- ja õhurünnaku Gaza sektoris tegutseva rühmituse Islamidžihaad vastu, süüdistades seda rünnakute planeerimises. Iisraeli löökides tapeti vähemalt 49 palestiinlast, nende seas 17 last, kuid Iisraeli armee väitis, et rohkem kui tosin tsiviilisikut, sealjuures 12 last hukkus Islamidžihaadi enda rakettide tõttu.