Itaalias tappis karu sörkjooksja

Mehe perekond teavitas politseid, kui too ei tulnud jooksult tagasi koju ning otsimismeeskond leidis järgmisel hommikul tema surnukeha.

Papi surnukehalt avastati sügavaid haavu kaela, käte ja rinna piirkonnas, reedel läbi viidud lahkamine jõudis järeldusele, et teda oli rünnanud karu, lisas allikas, kinnitades sellega Itaalia meedia teateid.

Juba märtsikuus oli samas piirkonnas karu rünnanud meest ning see tõi kaasa laiema arutelu nende kiskjate kujutatavast ohust. Karud olid piirkonda tagasi toodud vahemikus 1996 kuni 2004.

Kohalikud võimud otsustasid karu jälitada ja kätte saades tappa, kui nad on suutnud tuvastada, et too oli süüdi mehe surmas, ütles Trentino maakonna president Maurizio Fugatti ajakirjanikele reede õhtul.