USA aborti toetav ühendus mõistis hukka Texase kohtu otsuse peatada aborditableti heakskiit

«Täna Texases (langetatud) kohtuniku otsus tõkestada mifepristone'i heakskiit (toidu- ja ravimiametilt) on ennekuulmatu ja paljastab meie kohtusüsteemi relvaks muutmise, et veelgi enam piirata aborti üleriiklikult,» ütles Planned Parenthood Federation of America (i.k. - planeeritud vanemluse Ameerika föderatsioon) president ja tegevjuht Alexis McGill Johnson.