Eelmise aasta aprillis, nädalaid pärast Venemaa vägede sisenemist Ukrainasse, teatas Twitter, et ei võimenda valitsuskontode nähtavust, mis kuuluvad riikidele, kus piiratakse juurdepääsu vabale teabele ja osalevad relvastatud riikidevahelistes konfliktides. Lisades, et see poliitika kehtib koheselt Venemaa valitsuse kontodele.