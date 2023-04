Prantsuse Alpides hukkus laviinis neli inimest

Minister kirjutas Twitteris, et päästetööd veel käivad ja ohvrite arv on esialgne.

«Meie päästeteenistused on mobiliseeritud leidmaks neid, kes on ikka veel lumes lõksus. Me mõtleme ohvritele ja nende perekondadele,» kirjutas president Emmanuel Macron Twitteris.