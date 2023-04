Raport: Šveitsi eksport Venemaale on vähenenud arvatust vähem

Šveits on alates Ukraina sõja algusest 2022. aasta veebruaris ühinenud Euroopa Liidu kümne sanktsioonipaketiga Venemaa vastu.

Kuigi Šveitsi kaubavahetus Venemaaga on mitmes võtmetähtsusega sektoris seisukunud, eriti seadmete ja kellade osas, on ravimieksport tõusnud rekordtasemele, kirjutas ajaleht Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ), olles analüüsinud föderaalse tolli- ja piirivalveteenistuse andmeid.