INTERVJUU ⟩ Hodges: mõnes asjas võib Eesti olla naabritest hoolsam, aga mitte kõiges

Paistab, et leedulased olid kaunis üllatunud teie hiljutisest kriitikast nende aadressil. Mis juhtus? Miks otsustasite olla nii otsekohene?

Me räägime oma parimate sõpradega otse ja ausalt. Leedul polnud vaja, et ma neid tunnustaksin. Nad teavad, et ma olen olnud Balti piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse tugev toetaja ning seisnud pikki aastaid nende eest.

Mistap arvasin, et on oluline, et keegi, kes sellest piirkonnast hoolib, võtaks ette puudujäägid, millega pole jätkuvalt piisavalt tegeldud, eriti Venemaalt lähtuva ohu valguses.

Kui suur osa sellest kriitikast kehtib kõigi Baltimaade kohta?

Osa sellest kehtib kõigile. Aga ilmselgelt on mõnel riigil teistsugused prioriteedid või teistsugune valmisoleku tase.

Mulle tundub, et mõnes asjas võib Eesti olla hoolsam kui tema naabrid, aga mitte kõiges. Kui näiteks jätkuvalt sõltuda elektri osas Venemaast nagu Eesti, siis see on tõsine probleem. Kui teie ühiskond pole sada protsenti valmis nagu Soome, siis see on probleem.