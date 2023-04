Rühm anonüümseid Valgevene dissidente tegutsevad eksiilis häkkeritena ja on väidetavalt suutnud tungida autoritaarse režiimi tippjuhtide arvutitesse. Nad väidavad, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka kardab küberründeid rohkem kui tuumarelva.

«Opositsioon võib kinnitada, et nende käsutuses on kõigi Valgevene kodanike passiandmed,» ütles The Economistile end varjunime Cyber #3 taha peitnud küberpartisan. Küberpartisan-häkkerid esindavad eksiili põgenenud Valgevene opositsiooni sõjalist tiiba valmistudes agressiivsemalt Lukašenka vastu võitlema.