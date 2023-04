Vene kohus mõistis kaks mobilisatsiooni vastu protestinut 19 aastaks vangi

Tegemist on seni kõige karmima karistusega sedalaadi rünnakute eest, mida on Venemaal alates sissetungist Ukrainasse olnud kümneid. Mullu septembris vallandas president Vladimir Putini välja kuulutatud osaline mobilisatsioon Venemaal sõjaväekohuslaste massilise riigist lahkumise.

Endine rahvuskaardi ametnik Roman Nasrijev ja eriolukordade ministeeriumis töötanud Aleksei Nurijev tunnistati süüdi mullu 22. oktoobril Tšeljabinski oblastis Bakali linnas korraldatud rünnakus. Kohus leidis uudisteagentuuri Tass teatel, et mehed korraldasid organiseeritud rühmituse osana terroriakti.

Kohtualused ei eitanud oma tegu, kuid ei nõustunud süüdistusega terrorismis, vaid ütlesid, et soovisid protestida sissetungi vastu Ukrainasse.

«Tahtsin vaid näidata, et meie linnas on inimesi, kes on vastu mobilisatsioonile ja sõjalisele erioperatsioonile,» ütles Nasrijev vabaühenduse Zona Solidarnosti teatel kohtus, kasutades Moskva ametlikku väljendit sõja kohta Ukrainas.