«Euroopal on suur risk sattuda kriisidesse, mis ei ole meie omad,» ütles Macron.

«Küsimus, millele eurooplased peavad vastama, on: kas meie huvides on Taiwani kriisi laiendamine. Ei ole. Kõige hullem oleks mõelda, et meie, eurooplased, peame selle teema järgimisel võtma eeskuju USA agendast ja Hiina ülereageerimisest.»