Inglise ametnikud on mures arstide streigi pärast

«Neil streikidel saab olema katastroofiline mõju NHSi võimele taastuda,» ütles NHSi tegevjuht Matthew Taylor. «Tervishoiusüsteem peab tulema vastu suurele nõudmisele... Seda on raske teha parimatel aegadel, seda on võimatu teha, mil streigid jätkuvad,» ütles ta.

Arstide ametiühing Briti Meditsiiniliit (British Medical Association - BMA) on nõudnud 35 protsendi suurust palgatõusu hiljuti kvalifikatsiooni saanud arstidele, kelle tunnipalk on hetkel natuke üle 14 naelsterlingu (15,94 eurot), teatas BMA. Töökoormus ja ootejärjekorrad on hetkel aga rekordkõrged.

Tervishoiuministri Steve Barclay arvates on arstide nõudmised ebarealistlikud ning streigid on korraldatud nii, et need põhjustaksid maksimaalselt probleeme. Tervishoiu- ja sotsiaalministeerium on nõudnud, et streigid tuleb tühistada, enne kui saab istuda läbirääkimistelaua taha.