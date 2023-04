Ukraina ärimees lubab Moskva võiduparaadi segamise eest hiigeltasu

Jatsenko on veendunud, et ülesande täitmine on võimalik, sest väidetavalt õnnestus ühel Ukraina droonil jõuda Moskva eeslinna.

«28. märtsil jõudis meie väike Ukraina loosungitega treeningdroon Uus-Moskvasse, kuid sattus kõrgepingeliinidesse. Meil jäi Punase väljakuni vaid 45 kilomeetrit. See oli ettevalmistus paraadiks. Vaatasime, kuidas nad reageerivad - kas nad näevad meid või mitte. Ja ma võin kinnitada, et asi saab tehtud. Korraldame neile ühe püha,» kirjutas Jatsenko.

Lisaks selgitas arendaja, et tema meeskond loob droone, mis suudaksid läbida 500 ja 1000 kilomeetri pikkuseid vahemaid. «Iga linn Venemaal peab tundma, et nad on sõjas, et sõda on lähedal,» vahendas Volodõmõr Jatsenkot Interfax Ukraina.