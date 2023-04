Ärimees Pīlēns kandideerib Läti presidendiks

Pīlēns on esimene isik, kes on teatanud kavatusest tänavu mais peetavatel presidendivalimistel kandideerida. Ametisolev riigipea Egils Levits ei ole ole kavatsusi avaldanud.

Pīlēns ütles, et tegi otsuse pärast tõsist ja pikka kaalumist, ehkki tema kandideerimise üle on juba pikalt spekuleeritud.

Küsimusele, mis parteid tema kandidatuuri toetaksid, vastas Pīlēns, et on valmis rääkima kõigi seimi fraktsioonidega ja et tal on Ühisnimekirja toetus.