Briti meedia: Ukrainas on lääne eriüksuslasi

Meedia andmeil ilmneb see ühest USA «täiesti salajaseks» klassifitseeritud dokumendist, mis on avalikuks saanud osana aastate suurimast infolekkest.

Dokumendi kohaselt on Ukrainas 50 eriüksuslast Suurbritanniast, 17 Lätist, 15 Prantsusmaalt, 14 USA-st ja üks Hollandist. Numbrid on väikesed ja dokumendist ei selgu, kus nad Ukrainas asuvad või mida seal teevad.

Üks teema, mille üle on sõja ajal pikalt spekuleeritud, on olnud just lääne eriüksuste kohalolek Ukrainas, kuid varem pole sellele kinnitust saadud. Kahtlustatakse, et Venemaa võib püüda kasutada dokumendis sisalduvat teavet tõendina väitele, et ta ei sõdi üksnes Ukraina, vaid Ukrainas kogu NATO vastu.