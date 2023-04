Trump ei usu Bideni teist ametiaega

«Siin on midagi valesti,» ütles Trump Fox Newsile, kui temalt küsiti Bideni osaluse kohta 2024. aasta presidendikampaanias.

«Nägin täna televiisorist tema vastust. (...) See oli pikk vastus (lihavõtte)munadest ning sellest ja tollest. Kuulge, ma ei arva, et ta suudab,» ütles ekspresident.

Biden vastas: «Kavatsen kandideerida. (...) Aga me pole veel valmis seda välja kuulutama.»

76-aastane Trump, kes oli enne Bidenit vanim ametisse astunud president on juba teatanud, et kavatseb 2024. aastal kandideerida. Biden ei ole veel ametlikku avaldust teinud, kirjutas The Hill.