Lula sõitis Hiinasse suhteid tugevdama ja Ukrainast rääkima

Lula soovib näha Brasiiliat, Hiinat ja teisi riike aidata vahendada rahukõnelusi ning tuua oma riik seeläbi tagasi rahvusvahelise areeni nähtavamasse ossa. Samas on Lula ettepanekud sõja lõpetamiseks vihastanud välja Ukrainat ja ärritanud nii mitmeidki lääneriike.

«Kohtumisel Xiga on kõne all sõda Ukrainas,» ütles Brasiilia välisminister Minister Mauro Vieira nädalavahetusel. «Lula kodumaale naasmise ajaks on loodud vahendajariikide grupp.»