USA luureleke: Vene-sõbralik Serbia nõustus väidetavalt tarnima Ukrainale relvi

Lekkinud dokument on kokkuvõte Euroopa riikide vastustest Ukraina palvele pakkuda neile sõjalist väljaõpet või nn surmavat abi ja relvi, kirjutas uudisteagentuur Reuters. Dokument pealkirjaga «Euroopa: vastused jätkuvale Vene-Ukraina konfliktile» on koostatud tabeli vormingus ja annab ülevaate 38 riigi toetusest Kiievile.

Tabeli kohaselt keeldus Serbia pakkumast Ukraina üksustele väljaõpet, kuid lubas saata surmavat sõjalist abi või on seda juba teinud. Materjalist nähtub ka, et Serbial on poliitiline tahe ja sõjaline suutlikkus pakkuda Ukrainale tulevikus relvi.