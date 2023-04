Möödunud nädalal avalikuks tulnud luuredokument osundab nimelt, et Pentagoni hinnangul on Ukraina agressioonisõda muutvateks sündmusteks Venemaa president Vladimir Putini surm, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi surm, Venemaa armee juhtkonna kõrvaldamine ja Ukraina rünnak Kremlile.

Just need neli konkreetset sündmust muudaksid otsustavalt agressioonisõja kulgu ehk tekitaksid sellise kaose, mis viiks n-ö kriitilise murdepunktini ja nendele järgneks siis kas konflikti totaalne eskaleerumine või hoopis selle lõpetamine reaalsetel rahuläbirääkimistel, viitas The New York Times.