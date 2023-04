Venemaa hakkab saatma kutseid väeteenistusse elektrooniliselt

Venemaa praegused sõjaväeteenistuse reeglid näevad ette, et kutsed kutsealustele ja reservväelastele tuleb kohale toimetada isiklikult. Varem on paljud venemaalased vältinud sõjaväeteenistusse kutsumist, hoides eemale oma ametlikust aadressist. Eelnõuga see lünk suletakse.

Seaduse kiire vastuvõtmine on tekitanud ka muret, et valitsus valmistub uueks mobilisatsioonilaineks.

Võimud on öelnud, et uut mobilisatsiooni ei ole plaanis. Kremli pressisekretär Dmitri Peskov väitis, et eelnõu eesmärk on tõhustada senist väeteenistusse kutsumise süsteemi, mille puudujäägid sügisese mobilisatsiooni ajal ilmsiks tulid.