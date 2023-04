Kui Leedu haridusamet otsustas läinud nädalal loobuda kooliõpilaste jaoks koostatud soovitusliku kirjanduse nimekirjast, mis sai turmtuld vene kirjanike suure osakaalu tõttu, tundus, et tegemist on lihtsalt järjekordse skandaaliga, mille peamine põhjus on haridusvõimude suutmatus ajaga kaasas käia.