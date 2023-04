USA ringhääling NPR lahkus Twitterist

NPR teatas lühiavalduses, et kõik selle kontod lõpetavad Twitteris tegutsemise, «kuna platvorm võtab meetmeid, mis õõnestavad meie usaldusväärsust, andes alusetult mõista, et me ei ole toimetuslikult sõltumatud».

Ringhääling lisas, et «on küllalt viise NPR-i uudiste, muusika ja kultuurilise sisuga kursis olemiseks» ning ärgitas kasutajaid pöörduma teiste platvormide poole, millele see oma viimases säutsus ka viitas.

Musk on uudismeedia suhtes juba aastaid põlgust üles näidanud. Sellest hoolimata on uudisteorganisatsioonidel olnud keeruline end Twitterist võõrutada, kuna see on endiselt kuulsuste, poliitikute ja arvamusliidrite üks peamisi suhtluskanaleid.