Bloomberg: Putin andis isiklikult heakskiidu USA ajakirjaniku vahistamiseks

Wall Street Journali reporteri Evan Gershkovichi kinnipidamine 29. märtsil vallandas USA ja tema liitlaste vihased hukkamõistmised, tähistades järjekordset madalseisu USA-Vene suhetes, mis on pärast Putini mullust sissetungi Ukrainasse kasvanud.

«See peaks olema tõeline äratus mitte ainult USA-le, vaid ka laiemalt läänele,» ütles Bloombergile Washingtonis asuva Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse president Alina Poljakova. «See annab märku, et Putini meelest pole enam tagasiteed stabiilsete ja usaldusväärsete suhete juurde.»

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et see ei olnud Putini otsus, vaid eriteenistuste täielik eesõigus. «Nad tegid oma tööd,» märkis ta. Need asutused alluvad otse presidendile.