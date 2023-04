Vene okupandid on Bahmuti linnas pidevalt edasi liikunud, kuigi vaevaliselt: nädala esimeses osas on nad vallutanud raudteejaama ja veel mõne objektid raudteest ida poole, kuid pole ilmselt kauge see hetk, kui aktiivne rinne jõuab täies ulatuses raudteeni, kirjutab Ukraina sõjaolukorra ülevaates Igor Taro (Eesti 200).