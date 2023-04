SARIRÜNDAJAST MÕMMIK ⟩ Itaalias nõutakse tervisesportlase surnuks kiskunud karu hukkamist

Itaalia võimud on teinud kindlaks, et eelmisel nädalal jooksuringil olnud 26-aastase Andrea Papi tapnud karu puhul on tegemist sama loomaga, kes kolm aastat tagasi ründas isa ja poega, kuid toona kinni püütud kiskja lasti kohtu otsusega uuesti vabaks.