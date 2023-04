AASIA VAADE ⟩ Miks peaks USA hoolima Ukrainast, kui Euroopa ei hooli Taiwanist

Taiwani küsimuses näib prantslasel samuti olevat oma arvamus: «Paradoks on selles, et paanikast vallutatuna usume, et oleme pelgalt Ameerika järgijad. See on küsimus, millele eurooplased peavad vastama … kas meie huvides on kiirendada kriisi Taiwanil? Ei, kõige hullem oleks, kui meie eurooplastena saaksime selles teemas järgnejateks ning juhinduksime USA plaanidest ja Hiina ülereageerimisest.»