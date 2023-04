Pentagoni dokumendilekkes kahtlustatav mees võeti kinni

USA justiitsminister Merrick Garland teatas veidi pärast seda ametlikult, et Massachusettsis vahistati mees, keda kahtlustatakse hulga salastatud kaitsedokumentide lekitamises internetti.

Garland kinnitas, et kahtlusalune on õhujõudude rahvuskaardi liige Jack Teixeira, kes astub Massachusettsi föderaalkohtu ette. Ministri sõnul sujus vahistamine probleemideta.

Väljaande New York Timesi hinnangul viitab juhtumi kirjeldus, et Teixeirale esitatakse süüdistus spionaažiseaduse alusel. Kui see paika peab, siis võib iga dokument viia eraldi süüdistuseni ja iga süüdistus võib tuua kuni kümneaastase vangistuse.