Texases suri plahvatuses 18 000 lehma

Texase põllumajandusministri Sid Milleri sõnul on tegemist osariigi ajaloo kõige suurema laudapõlenguga. Plahvatuse ja tulekahju põhjus ei ole veel selge.

Castro maakonna šerif Sal Rivera ütles telekanali CBS tütarettevõttele, et sõnniku eemaldamise süsteem lautadest võis üle kuumeneda. Ta rääkis, et metaan võis süttida ja seejärel plahvatuse ja tulega laiali paiskuda, kuid ta lisas, et täpse põhjuse peab alles välja selgitama.