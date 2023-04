«On hea, et Hiina on andnud märku oma pühendumisest lahendusele, kuid pean ausalt ütlema, et ma imestan, miks Hiina senine seisukoht ei sisalda üleskutset agressorile Venemaale sõda peatada,» rääkis Baerbock pärast kohtumist oma Hiina ametikaaslase Qin Gangiga.