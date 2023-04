Surve alla sattunud Šveits lubab Ukrainale 1,81 miljardit eurot

Lääneriigid on kutsunud sõjaliselt neutraalset Šveitsi tegema enamat aitamaks Ukrainal kaitsta end Vene vägede vastu ning pitsitamaks Venemaa huve.

Šveitsi valitsus kinnitas eile välisminister Ignazio Cassise teadet sel nädalal Washingtonis, et Bern eraldab 2028. aastani ühtekokku 1,8 miljardit franki. See on 1,5 miljardi frangi suurune täiendus 300 miljonile frangile, mis eraldatakse sel ja järgmisel aastal.