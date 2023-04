USA ülemkohus säilitas ajutiselt abordipillide kättesaadavuse

Riigi kõrgeim kohus andis välja «halduskeelu», millega külmutati kohtuotsus kuni kolmapäevani, et kohtuasja osapooled saaksid esitada oma argumendid reproduktiivõiguste osas.

USA justiitsministeerium teatas neljapäeval, et vaidlustab ülemkohtus Florida osariigi seaduseelnõu, mis keelustab enamiku abortide tegemise pärast kuuendat rasedusnädalat.

Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles, et Florida vabariiklaste kontrolli all oleva seadusandliku kogu neljapäeval vastu võetud eelnõu on «äärmuslik ja ohtlik» ning vastuolus põhivabadustega.