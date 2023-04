Jaapani peaminister evakueeriti plahvatuse tõttu esinemiselt

«Eelmises kõnepaigas kostis kõva plahvatus. Politsei uurib üksikasju, kuid soovin vabandada, et olen paljudele inimestele muret valmistanud ja neile probleeme tekitanud,» tsiteeris rahvusringhääling NHK Kishidat, kes viibib riigi lääneosas Wakayamas.

«Valimised on meie riigi jaoks väha olulised ja me peame koos töötama ja need läbi viima,» rääkis ta.