Paet: Venemaal istub sõjavastase hoiaku eest vanglas üle 540 inimese

«Venemaal on sõjavastase hoiaku eest kohtu alla antud üle 500 inimese ja poliitilistel põhjustel vangistatud üle 540, nende hulgas opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, opositsiooniaktivist Vladimir Kara-Murza ning Moskva linnaduuma saadikud Ilja Jašin ja Aleksei Gorinov,» ütles Paet. «Paljud valesüüdistatutest ja ebaseaduslikult vangistatutest kannatavad väärkohtlemist ja piinamist, neile ei anta arstiabi ning neil on oht vangistuses surra.»

«Euroopa Liit peab näitama üles solidaarsust ja toetust Venemaal poliitiliselt tagakiusatud isikutele,» kirjutasid saadikud Borrellile saadetud kirjas. «Inimesed, kes seisavad vastu Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu, ning nõuavad Venemaal demokraatiat, peavad teadma, et neid ei jäeta üksi. Vähim, mida saame teha, on kehtestada EL-i Magnitski sanktsioonid neile, kes on seotud tsiviilaktivistide ja opositsiooniliikmete ebaseadusliku vangistamise ja tagakiusamisega.»

Europarlamendi liikmete kirjale on lisatud nimekiri 28 isikust, kes on otseselt seotud Vladimir Kara-Murza ebaseadusliku arreteerimisega. Osadele neist on USA ja Kanada juba sanktsioonid kehtestanud. Lisaks rõhutasid saadikud, et enam kui 7000 inimese suhtes, kes on niinimetatud Navalnõi nimekirjas, tuleks samuti kohaldada EL-i sanktsioone.