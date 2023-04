Poola keelas kohalike farmerite kaitsmiseks Ukraina teravilja impordi

Ukraina teravilja on eksporditud läbi Euroopa Liidu teistesse riikidesse alates sellest, kui Vene invasioon tõkestas ekspordi mööda Musta merd.

Logistiliste probleemide tõttu on vili kuhjunud aga Poolasse, kus see on viinud alla kohalikke hindasid, põhjustades talunike meeleavaldusi, mis on viinud ka riigi põllumajandusministri tagasiastumiseni.

«Valitsus otsustas täna määruse üle keelata teravilja sisenemine, importimine Poolasse; samuti puudutab see kümneid teisi toidukaupu,» ütles Kaczyński ja lisas, et teiste kaupade seas on näiteks ka mesi.

Vastasel korral oleks «Poola põllumajandussektor olnud silmitsi kaugeleulatuva kriisiga», ütles ta võimupartei Seadus ja Õiglus (PiS) konverentsil Łyses.

Kaczyński rõhutas, et Poola on endiselt Ukraina kindel toetaja.

«Me jääme, vähimagi muutuseta, Ukraina sõpradeks ja liitlasteks,» lausus ta.

Ukraina põllumajandusministeerium märkis, et Poola otsus on kahetsusväärne.

«Poola talunikud on silmitsi keerulise olukorraga, kuid me rõhutame, et Ukraina talunikud on (sõja tõttu) silmitsi kõige keerulisema olukorraga,» seisis avalduses.

Ministeerium tegi ettepaneku, et kaks riiki jõuaks lähipäeval leppeni, mis rahuldab mõlemat osapoolt.