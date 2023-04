USA luureraport: Hiina saavutaks Taiwani üle kiirelt ülekaalu õhus

Salastatud dokumendid, mille arvatavalt lekitas üks USA rahvuskaartlane, näitavad, et Taiwani sõjaväe juhid kahtlevad oma õhutõrje võimes «raketirünnakuid täpselt tuvastada».

Samuti kardetakse, et vaid pooled saar õhumasinad on võimelised vaenlasele vastu minema.

Hiina peab demokraatlikku ja isevalitsevat Taiwani enda territooriumiks ning on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta. Saar elab alalises Hiina invasiooni hirmus ja Peking on vaenulikku retoorikat ja sõjalist tegevust viimastel aastatel hoogustanud.

Luureraportite kohaselt kardab Taiwan, et tal võib oma õhusõidukite varjenditesse viimine võtta kuni nädal aega, mis jätab nad haatavaks Hiina raketilöökidele.

Lisaks on Hiina-poolne tsiviillaevade kasutamine sõjaliseks otstarbeks raskendanud USA luurekogukonna võimet ennustada, millal invasioon alata võib, vahendas Washington Post.

Pentagon on kritiseerinud Taiwani raketiõppusi kui liiga rangelt reeglipäraseid, mis võib jätta saare relvajõud ja juhtkonna korraliku ettevalmistuseta «päris sündmuseks», kirjutas väljaanne.

President Xi Jinping on võtnud ette Hiina armee suurejoonelise laiendamise ja moderniseerimise. Hiina Rahvavabastusarmee on Taiwani relvajõududest hinnanguliselt 14 korda suurem.

Taiwani kaitseministeerium teatas Washington Postile, et saare hiljutine vastus Hiina sõjaväeõppustele näitas, et Taiwani relvajõud on igati võimelised saart kaitsma.