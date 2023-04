KAKUKE VEEREB ⟩ Ukraina teraviljakeeld kahestab Kesk- ja Lääne-Euroopat

Euroopa Liidu liikmesriikide ühepoolsed kaubandusmeetmed on vastuvõetamatud, selgitas Euroopa Komisjoni pressiesindaja täna. Poola ja Ungari teatasid Ukrainas teravilja ja toiduainete impordi keelustamisest, et kaitsta kohalikku põllumajandussektorit.

«Oleme Poola ja Ungari teadaannetest seoses Ukrainast pärit teravilja ja muude põllumajandustoodete impordikeeluga teadlikud,» ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja. «Selles kontekstis on oluline rõhutada, et kaubanduspoliitika kuulub ELi ainupädevusse ja seetõttu ei ole ühepoolsed meetmed vastuvõetavad.»

Küsimus on tekitanud Poola võimuerakonnale Seadus ja Õigus (PiS) valimiste aastal poliitilise probleemi: maapiirkondades olevad valijad on tavaliselt PiSi suured toetajad.

«Keeld on täielik, sealhulgas Poolat läbiva transiidi keeld,» kirjutas Waldemar Buda Twitteris, lisades, et Ukrainaga peetakse kõnelusi, et luua süsteem, mis tagaks, et kaubad läbivad Poolat ning ei jõuaks kohalikule turule.