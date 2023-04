Euroopa statistikaameti, Eurostati prognooside kohaselt on Läti 2060. aastaks Balti riikidest kõige väiksema rahvaarvuga riik. Sajandi lõpuks võib rahvaarv Lätis olla vaid veidi üle 1 miljoni.

Selle aasta veebruaris sündis Lätis 1021 last, mis on 15,9 protsenti vähem kui mullu samal ajal ja jaanuaris registreeriti 1140 vastsündinut, mis on 14 protsenti vähem kui aasta varem.