Baerbock: Euroopa peab kaitsma üleilmset korda

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles hiljutisel Pekingi-visiidil, et Euroopa peaks vältima «kriise, mis ei ole meie omad».

«Eurooplased ei tohi oma kesta tõmbuda. Me ei peaks piirduma Euroopa rahu kaitsmisega, kuna see on rünnaku all,» ütles Baerbock G7 välisministrite kohtumise pressikonverentsil Karuizawas.