Macron esineb pöördumisega pärast pensionireformi Pyrrhose võitu

Pärast kolme kuud proteste ja streike on vasakpoolsed ja ametiühingud lubanud mitte järele anda ning hoiatanud massimeeleavalduste eest 1. mai töörahva püha puhul.

Arvamusküsitluste kohaselt on enamik prantslasi reformi vastu, ent valitsus surus selle läbi parlamendi, kasutades vastuolulist põhiseadusmehhanismi eesmärgiga vältida hääletust.

Macroni isiklik populaarsus on kuivanud olematuks ning osa analüütikuid viitab, et seeläbi on saanud hea alguse 2027. aasta presidendivalimisteks paremäärmuslaste liider Marine Le Pen.